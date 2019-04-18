وفد مصرى برئاسة وزير الرى يزور مشروعات حماية الشواطئ والتعامل مع ملوحة التربة بهولندا

كتبت أسماء نصار

قام الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري يرافقه الوفد المصري أعضاء المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه بزيارة ميدانية إلى مشروعات لحماية الشواطئ بمدينة لاهاي للتعرف على طرق حماية الشواطئ المختلفة المستخدمة في هولندا، والتي تعد أحد الدول المعرضة بشدة لمخاطر التغيرات المناخية، حيث شملت الزيارة أعمال الحماية باستخدام طرق مبتكرة تتماشي مع الطبيعة ولا تتعارض معها وكذلك نماذج لحماية الشواطئ تجمع بين الحماية وبين خلق انشطة تنموية وترفيهية بها.



كما شملت الزيارة الميدانية زيارة مدينة روتردام للإطلاع على استراتيجيتها من أجل جعل المدينة أكثر تكيفا في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية. وهدفت الزيارة إلى مناقشة محاور تلك الاستراتيجية خاصة في ظل تشابه التحديات التي تواجهها روتردام مع التحديات التي تواجهها العديد من المدن المصرية على ساحل البحر المتوسط.



وشملت الزيارة منطقة زيلاند وذلك للإطلاع على أكبر أعمال ومنشآت الحماية في هولندا من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر، كما أن تلك المنطقة تشهد العديد من التحديات التي تتعلق بزيادة الملوحة في الأراضي الزراعية بها، كما هو الحال في مناطق عديدة من دلتا نهر النيل خاصة في شمال الدلتا، وقد دار نقاش حول أهم الإجراءات المتبعة والأفكار المبتكرة التي تستخدم في منطقة زيلاند وكذلك في دلتا النيل في مصر للتعامل مع تلك الملوحة.



جدير بالذكر أن المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه تم تأسيسه عام 1976 وهو يعمل منذ ذلك الحين على دعم تبادل الخبرات بين الحكومتين المصرية والهولندية في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية وعلى رأسها تعظيم العائد من المياه في قطاع الزراعة وتحسين نوعية المياه وتقنيات معالجة الصرف الصحي والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.



وتجدر الإشارة إلى مرافقة أمجد عبدالغفار سفير مصر بهولندا ونائبة وأعضاء السفارة للوفد المصرى فى كافة الإجتماعات والزيارات الميدانية من أجل العمل على تذليل كافة العقبات لتحقيق أقصى إستفادة من الزيارة .













