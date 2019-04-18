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وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يتفقدان ملتقى توظيف الطالبية

الخميس، 18 أبريل 2019 12:16 م
وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يتفقدان ملتقى توظيف الطالبية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة بملتقى توظيف الطالبية
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد منذ قليل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ملتقى التوظيف الذى تنظمه المحافظة بأرض المطاحن بجوار البنك الأهلى بشارع الملك فيصل بعد محطة الطالبية، لمدة يوم. 
 
وتعرف الوزير والمحافظ على فرص العمل المتاحة فى الملتقى، وعددها، حيث يشارك أكثر من 136 شركة ومصنع تعمل فى مجالات متنوعة. 
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الملتقى يستمر على مدار اليوم ويأتى فى إطار احتفالات المحافظة بالذكرى المئوية لعيدها القومى وحرص المحافظة على تقديم خدمات مباشرة للمواطنين.
 
وأشار راشد أن الملتقى يشارك فيه أكثر من 135 شركة ومصنع ومؤسسة تعمل فى مجالات عديدة، مؤكدا أنه تم تخصيص مقرات للشركات لتلقى طلبات التوظيف من الشباب والذى من المقرر أن يشهد إقبالاً كبيراً نظراً لفرص العمل الجيدة التى تم توفيرها .
 
وأشار المحافظ إلى أن الملتقى يتيح أكثر من 10 آلاف وظيفة لجميع المؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وعليا والبعض يطلب بدون مؤهلات فى وظائف محددة.
 
وأعلنت محافظة الجيزة أن الوظائف المطلوبة تشمل مهندسي ميكانيكا وكهرباء واتصالات وجودة وتبريد وتكييف وسوفت وير وهندسة اتصالات ومهندسيين مدنيين وحاسبات ومعلومات ومدير مبيعات وأعضاء ومندوبى للمبيعات ومنسق اتش ار وممثل خدمة عملاء وإخصائيين دعم فنى ومدير للوحدات ومديرى للفروع ومشرفى مطاعم ومساعدى لمديرين وأمناء مخازن ومساعدين وموظفى استقبال ومحاسبين وحاسب آلى وكول سنتر وسيلز وإخصائيين فى المبيعات ورسامين أوتوكاد وصيدلى ومساعدى صيدلي وتمريض وشيفات ومساعدين لشيفات.
 
وكذلك بائعين وكاشير وويتر واستيورت وكابتن أوردر وأعضاء صالة فى مطاعم ومبيعات عن طريق الواتساب ووكلاء تحصيل ومحلل بيانات وفنى إنتاج ومراقبى جودة ومندوبين وسائقين درجة أولى وثانية وثالثة وعمال مخازن وعمال إنتاج وتعبئة وفرز وطواحين ونسيج وفنين ومشرفين كهرباء وميكانيكا وتبريد وكلارك وحداده ونجارين وسباكة ولحام عادى ولحام كريتال وحياكة واسترجى وفنى واجهات وتشطيبات وفنين معدات وآلات وأمن وحراسات وسيدات تفتيش ومراقبين كاميرات ومندوبى توصيل طلبات، بالإضافه إلى أنه متاح عدد من الوظائف لأحد الأندية الكبرى تشمل مدير تنفيذى ومدير للإدارة هندسية ونائب رئيس قسم الصيانة ومدير للنشاط الرياضى ومدير لعلاقات العمل ومدير للشئون القانونية إلى جانب وظائف لمؤهلات عليا بأحد البنوك.
 
 

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