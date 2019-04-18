وزير الشباب: الرئيس أقسم على تحسين وضع مصر ونجح فى ذلك

القليوبية - إبراهيم سالم

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضع نصب أعينها خدمة الوطن، وتبعها البرلمان والحكومة المصرية فى ذلك، بعد الفترة من 30 يونيه وما يعقبها، كي تكون مصر أحسن بلاد العالم.

وأضاف وزير الشباب، فى كلمته بالمؤتمر القومى لشباب العمال حول تعزيز مقتضيات الوطن السياسية والاجتماعية، بالمؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، بحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، ومحمد وهب الله رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، أن الرئيس أقسم منذ توليه مهام رئاسة الجمهورية على النهوض بمصر خاض مشروعات عملاقة، ونهض بالاقتصاد من الكبوة التى كانت قد أصابته خلال الفترة الماضية وكسب ثقة العالم كله فى هذا المجال.

وأوضح وزير الشباب، أن الرئيس اهتم بالمرأة المصرية، ومنحها مكانتها الواجبة، كما أكد أن لها دورا كبيرا فهى ليست نصف المجتمع بل المجتمع كله، كما حرص الرئيس على دعم الشباب وتوجيههم لتولى مناصب لم تكن من قبل بل والعمل على وضعهم بالصف الأول.