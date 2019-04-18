video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الشباب: الرئيس أقسم على تحسين وضع مصر ونجح فى ذلك

الخميس، 18 أبريل 2019 12:48 م
وزير الشباب: الرئيس أقسم على تحسين وضع مصر ونجح فى ذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق
قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضع نصب أعينها خدمة الوطن، وتبعها البرلمان والحكومة المصرية فى ذلك، بعد الفترة من 30 يونيه وما يعقبها، كي تكون مصر أحسن بلاد العالم.
 
 
وأضاف وزير الشباب، فى كلمته بالمؤتمر القومى لشباب العمال حول تعزيز مقتضيات الوطن السياسية والاجتماعية، بالمؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، بحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، ومحمد وهب الله رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، أن الرئيس أقسم منذ توليه مهام رئاسة الجمهورية على النهوض بمصر خاض مشروعات عملاقة، ونهض بالاقتصاد من الكبوة التى كانت قد أصابته خلال الفترة الماضية وكسب ثقة العالم كله فى هذا المجال.
 
 
وأوضح وزير الشباب، أن الرئيس اهتم بالمرأة المصرية، ومنحها مكانتها الواجبة، كما أكد أن لها دورا كبيرا فهى ليست نصف المجتمع بل المجتمع كله، كما حرص الرئيس على دعم الشباب وتوجيههم لتولى مناصب لم تكن من قبل بل والعمل على وضعهم بالصف الأول.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرا الشباب والقوى العاملة يشاركان بالمؤتمر القومى لشباب العمال بشبرا الخيمة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه القليوبيه

شبرا الخيمه

وزير الشباب

وزير القوى العامله

الرئيس السيسى

السيسى




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة