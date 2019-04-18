وزير الزراعة يسلم العقود النهائية لـ 54 منتفع بالإصلاح الزراعى فى 9 محافظات

كتب عز النوبى

سلم الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، 54 عقد نهائى لمنتفعى الإصلاح الزراعى، فى 9 محافظات على مساحة إجمالية بلغت حوالى 14 الف و 233 متر 2 ، و 110 فدان و 10 قيراط.

وقال وزير الزراعة خلال الحفل الذى عقد بديوان الوزارة ، إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي انتهت من انجاز 3000 عقد ابتدائي، و 400 عقد نهائي، لصالح منتفعي الإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، والذين اتموا دفع كافة الرسوم والمستحقات لدى الهيئة وكامل الثمن، لافتاً ألى أن ذلك يأتى في إطار جهود الوزارة للتيسير على المنتفعين وضمان الاستقرار لهم.

وتقدم ابوستيت بالتهنئة للمنتفعين الذين حصلوا علي العقود النهائية، بعد سداد كافة مستحقات الهيئة والتزموا بكل الشروط التى وردت فى العقود الابتدائية، ولم يتم تغيير الغرض أو نشاط المساحة المخصصة.

وطالب وزير الزراعة كل المنتفعين والمتعاملين مع الإصلاح الزراعي، بالمبادرة لسداد كافة المستحقات، والالتزام بالغرض المخصصة الأرض من أجله، وعدم مخالفة شروط العقود الابتدائية، لاستلام العقود النهائية، لافتا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى التي من شأنها التيسير علي المنتفعين وعلاج مشاكلهم المتراكمة.

ومن جهته قال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ان العقود النهائية التي تم تسليمها اليوم شملت 34 عقد للمنتفعين من محافظة الإسكندرية، و 4 عقود بمحافظة الإسماعيلية، و 7 عقود بمحافظة اسوان، و 3 عقود بمحافظة الدقهلية، و عقدين بمحافظة الأقصر، فضلاً عن عقد للمنتفعين بكل محافظة من محافظات: المنيا، السويس، الجيزة، ومحافظة كفر الشيخ.

وأشار مدير الهيئة إلى أن الهيئة حريصة علي الحفاظ علي مصالح المنتفعين والتيسير عليهم بشرط اثبات الجدية وسداد كافة المستحقات للهيئة للحصول علي العقد النهائي، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في سرعة انجاز الأعمال وتيسير الإجراءات لكل المتعاملين.