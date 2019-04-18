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وزير التجارة يبحث مع نائب وزير الاقتصاد الإستونى سبل تعزيز التعاون بين البلدين

الخميس، 18 أبريل 2019 12:47 م
وزير التجارة يبحث مع نائب وزير الاقتصاد الإستونى سبل تعزيز التعاون بين البلدين جانب من لقاء وزير التجارة مع نائب وزير الاقتصاد الاستونى
كتب- إسلام سعيد
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عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع فيليار لوبى، نائب وزير الاقتصاد بإستونيا حيث تناولت الجلسة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين وإمكانيات إقامة شراكات صناعية ترتكز على الخبرات المصرية والإستونية فى مختلف المجالات لخدمة أسواق البلدين والتصدير للأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الإفريقى.

حضر اللقاء ساندر سون، سفير إستونيا بالقاهرة وماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية.

وقال الوزير إن هناك فرصاً كبيرة للتعاون والاستثمار بين البلدين خاصةً فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والتجارة والتصنيع الغذائى وصناعة الاخشاب، مشيراً إلى إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال السياحة خاصةً وأن مصر وإستونيا يعتبران بلدان سياحيان من الطراز الأول على المستويين الإقليمى والعالمى.

ولفت نصار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون الاستثمارى بين مصر وإستونيا خاصةً وأن هيئة تطوير الأعمال والاستثمار فى إستونيا والتى تمتلك 14 فرعاً حول العالم تسعى لإقامة عدد من الأفرع الجديدة فى عدد من الدول على رأسها مصر وذلك بهدف تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين خاصةً وأن مصر تعد إحدى أهم الوجهات الاستثمارية المتميزة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لخلق مناخ أعمال مواتٍ وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية وتقدم كافة أشكال الدعم للمستثمرين فى كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

ومن جانبه، أكد فيليار لوبي، نائب وزير الاقتصاد بإستونيا حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر لمستويات متميزة باعتبارها دولة محورية هامة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى أن التوجه الإيجابى الحالى للاقتصاد المصرى يمثل حافزاً لتشجيع المستثمرين بإستونيا على توجيه استثماراتهم للسوق المصري. 

كما وجه لوبى الدعوة لوزير التجارة والصناعة لزيارة إستونيا على رأس وفد رجال الأعمال المصرى الذى سيزور إستونيا خلال شهر يونيو المقبل للتعرف على أرض الواقع على أهم فرص التعاون بين مجتمعى الأعمال بالبلدين.

لقاء السيد الوزير مع نائب وزير الاقتصاد الاستونى
لقاء وزير التجارة والصناعة مع نائب وزير الاقتصاد الاستونى

 

2لقاء الوزير مع نائب وزير الاقتصاد الاستونى
لقاء وزير التجارة والصناعة مع نائب وزير الاقتصاد الاستونى

 


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