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وزير الأوقاف السابق لائمة ليبيا: أحملوا رسالة الإسلام لنبذ العنف عن المستقبل

الخميس، 18 أبريل 2019 02:00 م
وزير الأوقاف السابق لائمة ليبيا: أحملوا رسالة الإسلام لنبذ العنف عن المستقبل الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى
كتب لؤى على
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احتفلت اليوم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بتخريج وتكريم 25 متدرباً من  أئمة ليبيا، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر، الذين تلقوا دورتهم التدريبية بالمنظمة.
 
 
بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، عضو هيئة كبار العلماء، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة وأسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الشيخ أكرم الجرارى، رئيس فرع المنظمة بليبيا، ووفد من أعضاء المندوبية الليبية بالقاهرة.
 
 
الدورة تهدف لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الدين الإسلامى والرد على الشبهات المتطرفة التى تروجها التيارات المتطرفة داخل ليبيا والعمل على تحصين أبناء ليبيا من الانضمام للتيارات والجماعات الإرهابية، وتلقوا المتدربين خلال الدورة عدة محاضرات فى هذا المجال، أبرزها تفنيد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بأسلوب عصرى يناسب كل الفئات، والتعريف بسماحة الإسلام ووسطيته.
 
 
وقال د. محمد عبدالفضيل القوصى:"إننا اليوم نلتقى لقاء حب مع الأشقاء الليبين وهو بمثابة لقاء العلم فى رحاب المنظمة الذى يعصم الدماء وينبذ العنف المنسوب إلى الإسلام زوراً وبهتاناً، والإسلام منه برئ، ونحن كلنا سعداء بهذه الدفعة من المتدربين لأنهم يحملون راية العلم ليفندوا الشبهات عن الإسلام ونشر رسالة الإسلام الحنيف.
 
 
وطالب بحمل رسالة الإسلام نصاً وعقلاً وروحاً فذلك كفيل بإزاحة الفكر المتشدد الذى حاول البعض نشره بين أبناء الأمة الإسلامية مؤخرا.

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