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خلال استقباله نظيره الصومالى..

وزيرا خارجية مصر والصومال يوقعان 3 مذكرات تفاهم تتضمن إنشاء آلية للتشاور السياسى

الخميس، 18 أبريل 2019 03:49 م
وزيرا خارجية مصر والصومال يوقعان 3 مذكرات تفاهم تتضمن إنشاء آلية للتشاور السياسى وزيرا خارجية مصر والصومال
كتب : أحمد جمعة
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صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل اليوم الخميس "أحمد عيسى عوض" وزير الخارجية الصومالى، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلديّن، فضلاً عن عددٍ من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

 

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وأشار حافظ إلى أن الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب بنظيره الصومالى، مؤكداً دعم مصر لاستقرار الأوضاع في الصومال الشقيق، ومعرباً عن الأمل في استمرار حالة الهدوء التي سادت خلال العامين الماضيين.

كما نوه إلى حرص مصر على تقديم الدعم اللازم لجهود الحكومة الفيدرالية في مقديشيو، إنطلاقاً من رؤية مصر بأهمية وحدة وتكامُل أراضي الدولة الصومالية، فضلاً عن دعم عملية بناء المؤسسات الوطنية، وكذا استعداد مصر لتطوير دعمها للصومال الشقيق وفقاً لأولوياته، فضلاً عن رغبة مصر في تعزيز التبادل التجاري بين البلديّن.

 

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كما تناول الاجتماع دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في نقل الخبرات وبناء الكوادر الصومالية، حيث قدَّمت مصر عبر تلك الوكالة والجهات الأخرى بالدولة عشرات المنح الجامعية سنوياً، بما في ذلك منح من جانب الأزهر الشريف، إضافةً إلى دورات تدريبية كثيرة للكوادر الصومالية في مختلف المجالات، خاصةً في الصحة والتعليم والأمن.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، فقد بحث الوزيران العديد من القضايا حيث تم تبادُل الرؤى لاسيما بشأن تطورات الأوضاع في السودان ومنطقة القرن الأفريقي، وكذا أمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب ومستقبل عمليات حفظ وإحلال السلام في الصومال الشقيق.

 

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وحرص وزير الخارجية الصومالي على تأكيد تثمين الصومال للعلاقات بين البلديّن، والتقدير لدور مصر وما تواصله من جهود في دعم بلاده وتقديم كافة أوجه المساندة، معرباً عن تطلعه لتطوير تلك العلاقات ومواصلة التنسيق والتشاور.

هذا، وفي نهاية المباحثات، تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم تتضمن إنشاء آلية للتشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية في البلديّن، وإنشاء لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلديّن، والتعاون بين معهدي الدراسات الدبلوماسية في البلديّن.


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