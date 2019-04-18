وزارة العدل الأمريكية تقدم نسختين من تقرير مولر

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه ستكون هناك نسختان مختلفتان من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن ما وصف بالتدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 والتى فاز فيها الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب.

وأوضحت الوزارة أن النسخة المنقحة الأولى من التقرير، الذى لم يكشف عن تفاصيله بالكامل إلى الآن، ستُعلن للعامة أما النسخة الأخرى فلن يطلع عليها سوى عدد محدود من أعضاء الكونجرس والتى ستتضمن تنقيحات أقل.

ومن المقرر أن يعلن المدعى العام الأمريكى ويليام بار اليوم الخميس تفاصيل التقرير فى مؤتمر صحفى يعقده بمقر وزارة العدل كما ألمحت مصادر باحتمال أن يعقد الرئيس الأمريكى ترامب مؤتمرا صحفيا هو الآخر عقب مؤتمر بار.

وكانت بعض التفاصيل قد كشفت من التقرير وبرأت ساحة الرئيس الأمريكى مما وصف بالتواطؤ بشأن تدخل روسيا فى الانتخابات.