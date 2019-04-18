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واشنطن: مستعدون لإجراء محادثات بناءة مع بيونج يانج

الخميس، 18 أبريل 2019 08:00 م
واشنطن: مستعدون لإجراء محادثات بناءة مع بيونج يانج وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
واشنطن (أ ش أ )
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 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تزال مستعدة للتفاوض مع كوريا الشمالية وذلك بعد مطالبة بيونج يانج باستبعاد وزير الخارجية مايك بومبيو من المحادثات النووية في المستقبل.

وقالت الخارجية الأمريكية - في بيان لها أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس - إن واشنطن لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات بناءة مع كوريا الشمالية.

وكانت بوينج يانج قد طالبت، في وقت سابق اليوم، بسحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من المحادثات حول الملف النووي بين واشنطن وبيونج يانج، محملة إياه مسؤولية المأزق الحالي لهذه العملية.

كما وصفت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية بومبيو بأنه يفتقد إلى النضج والحكمة وحذرت من أن مستقبل المفاوضات سيكون "سيئا" في حال عاد إلى المحادثات.

 

 


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