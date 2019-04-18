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نيابة الدرب الأحمر تأمر بتشكيل لجنة هندسية لكشف سبب انهيار عقار تسكنه 4 أسر

الخميس، 18 أبريل 2019 03:00 ص
نيابة الدرب الأحمر تأمر بتشكيل لجنة هندسية لكشف سبب انهيار عقار تسكنه 4 أسر انهيار عقار - أرشيفية
كتب سليم على
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أمرت نيابة الدرب الأحمر تشكيل لجنة هندسية، للكشف عن سبب انهيار عقار تسكنه 4 أسر، وإعداد تقرير عن طبيعة العقار والمنطقة .

كانت غرفة عمليات النجدة، بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار فى شاع الدرديرى بمنطقة الدرب الأحمر، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، لرفع الأنقاض، وأشرف على إخلاء 4 أسر تقطن بالعقار دون وقوع أى إصابات.

وأفادت المعاينة المبدئية بأن العقار مكون من 4 طوابق، وأنه انهار جزئيًا نتيجة سقوط سقف مطبخ الطابق الرابع، وحدوث تصدع فى جدرانه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

 

 


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الدرب الاحمر

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