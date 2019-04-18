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ننشر أماكن ولجان تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الدستور

الخميس، 18 أبريل 2019 10:14 ص
ننشر أماكن ولجان تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الدستور مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم 28 لسنة 2019 والصادر فى 17 أبريل، بتحديد عدد لجان الاستفتاء بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور.
 
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم المصريين المتواجدين بالخارج للاستفتاء على تعديل الدستور أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجارى.
 
وهناك عدد من الإجراءات لتصويت المصريين بالخارج منها يشترط أن يكون اسم من يرغب فى التصويت مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يكون حاملاً إثبات شخصية "بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر"، ولا يشترط سريان بطاقة الرقم القومى.
 
ويكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أى من المقرات التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
ولا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته، ولا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى فى عملية التصويت التى تجرى داخل مصر.
 
 
ننشر أماكن ولجان تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الدستور (1)
ننشر أماكن ولجان تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الدستور (1)

ننشر أماكن ولجان تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الدستور (2)
ننشر أماكن ولجان تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الدستور (2)

ننشر أماكن ولجان تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الدستور (3)
ننشر أماكن ولجان تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الدستور (3)

ننشر أماكن ولجان تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الدستور (4)
ننشر أماكن ولجان تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الدستور (4)

ننشر أماكن ولجان تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الدستور (5)
ننشر أماكن ولجان تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الدستور (5)

ننشر أماكن ولجان تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الدستور (6)
ننشر أماكن ولجان تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الدستور (6)

ننشر أماكن ولجان تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الدستور (7)
ننشر أماكن ولجان تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الدستور (7)
 

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