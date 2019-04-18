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الخميس، 18 أبريل 2019 10:31 م
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نقابة المعلمين تستعد للاستفتاء بـ400 مقر و4000 عضو تابعين لغرفة عملياتها

الخميس، 18 أبريل 2019 09:06 م
نقابة المعلمين تستعد للاستفتاء بـ400 مقر و4000 عضو تابعين لغرفة عملياتها خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس
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أعلنت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، استعدادها للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة بغرفة عمليات مركزية بمقرها العام بالجزيرة وما يقرب من 400 غرفة عمليات فرعية موزعة على جميع انحاء الجمهورية هي قوام عدد النقابات الفرعية واللجان النقابية.
 
وتقوم غرف عمليات المعلمين بتوجيه الأعضاء نحو تقديم المساعدة للمرضى والمسنين وذوي الإعاقة والحالات الإنسانية واستخراج أماكن وأرقام اللجان الخاص بهم بالإضافة إلى رصد الانتهاكات وإبلاغ الجهات المسئولة بها وارسال تقرير الى غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمعلمين.
 
وتتشكل غرفة العمليات المركزية للمعلمين من رئيس الغرفة وهو نقيب المعلمين وأعضاء هيئة المكتب وأعضاء المركز الإعلامي بالنقابة العامة ويستمر انعقاد غرف العمليات طوال فترة الاستفتاء.
 
 

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