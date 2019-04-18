نقابة الإعلاميين تعلن تشكيل لجنة لمتابعة ورصد الأداء الإعلامى خلال الاستفتاء

أعلن طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين،عن تشكيل لجنة لمتابعة ورصد الأداء الإعلامى خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع عقده في الفترة من 20 حتى 22 ابريل الجارى، برئاسة الإعلامية نادية مبروك وعضوية أعضاء مجلس إدارة النقابة.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له، أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من خبراء وأساتذة الإعلام من بينهم الدكتورة جيهان يسرى والدكتورة منى الحديدى والإعلامى محمد جراح والإعلامى عادل المصرى والدكتور مصطفى عبد الوهاب.

وأكد سعدة على ثقته في زملائه الإعلاميين وقيامهم بدورهم الوطنى فى نقل صورة حضارية عن مصر الجديده خلال أيام الاستفتاء، وتبصير المصريين بأهمية المشاركة في الاستفتاء وإبداء رأيهم بكل حرية .

كما طالب طارق سعدة الإعلاميين بتوخى الدقة والحذر وعدم إصدار آية أرقام أو مؤشرات دون الرجوع للهيئة الوطنية للانتخابات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.