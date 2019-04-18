نستله تطلق مبادرة للترويج لأهمية تناول الخضروات والفاكهة للأطفال بالشراكة مع سلسلة سبينس مصر

أطلقت شركة نستله مصر مبادرة جديدة تهدف إلى الترويج لأهمية تناول الخصروات والفاكهة للأطفال من خلال تصميم جذاب لقسم بيع هذه المنتجات، وتأتى تلك المبادرة بالشراكة مع سلسلة سبينس مصر، ضمن برنامج "أجْيال سليمة" والذي يستهدف توعية الآباء والأُمهات وكل مُقدِمِي الرعاية للطفل بأهمية الالتفات إلى صحة الأطفال وتنشئتهم على العادَات الغِذائية والصحية السليمة.

وتستهدف تلك المبادرة التعاون مع سلسلة سبينس فى فرعى مول العرب ومكسيم مول لتصميم مميز لقسم الخضروات والفاكهة ليكون جذاب وملفت للأطفال، والترويج له داخل أماكن العرض بما يلائم ثقافة الأطفال واهتماماتهم، لمساعدة الأمهات والآباء فى تعليم أطفالهم عادات غذائية أكثر صحة،

مستخدمين فى ذلك كل وسائل التواصل الشيقة للطفل من أغانى، وقصص مصورة وألعاب .

من جانبه فقد أعرب السيد معتز الحوت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة نستله مصر وشمال شرق إفريقيا في كلمته خلال إطلاق المبادرة عن سعادته بهذا التعاون مع سبينس مصركما لفت الحوت: "نستله منذ نشأتها منذ أكثر من 150 عام تلتزم بتحسين جودة الحياة والمساهمة في مستقبل أكثر صحة للأفراد والمجتمعات التى تعمل بها، ونُحقِق ذلك من خلال توفير منتجات بها قيم غذائية أعلى من مثيلاتها، ومنها المدعم بالفيتامينات والعناصر الغذائية، كما نلتزم بتقليل السكر والملح والصوديوم لتقديم خيارات غذائية صحية للأفراد فى جميع الأعمار. "

مضيفا: "نعمل علي دعم الملف الصحي الخاص بالطفل والأم مع المشاركة في زيادة التوعية بالأسس السليمة لنمو الطفل وتنشئته علي أساس قوي وقادر علي المنافسة من خلال إطلاق العَديد من البرامج والمبادرات لتوعية الأم والطفل ورَفْعْ وعي الأسرة المصرية ومِنْ هذه البرامج، بَرنامج "Baby & Me" الذي يستهدف أوَل ألف يوم من حياة الطفل بدءا من الحمل حتى عمر سنتين، وكذلك برنامج "أجْيال سليمة من سن 3 إلى 12 عاما، كل هذه البرامج بهدف المساهمة في بناء جيل جديد من الأبناء الأصحاء القادرون علي النهوض بالأمة وتحقيق التنمية المستدامة".

فيما أكد السيد مهند عدلى الرئيس التنفيذى لسبينيس مصر"أن سلسلة سبينس تسعد بتلك الشراكة مع نستله وتؤمن أن تلك الرسالة ضرورية وهامة وتوافق كل ضوابط المسئولية الاجتماعية للشركات، ونثق أننا سويا سنحقق الوصول والانتشار من خلال فروعنا على مستوى القاهرة والجيزة، كما نؤكن أن صحة الأجيال الجديدة أصبحت مسئولية ، ويجب أن يتضامن فى ذلك جهود الجميع من الشركات والمحلات والآباء والأمهات من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا، وسنعمل فى سبيل تحقيق تلك الأهداف بشكل علمى نسخر فيه كافة الطاقات لٱيجاد وسائل جاذبة لعرض منتجات الأطفال فى سلاسلنا".



برنامج أجْيال سليمة لرفع التوعية بالتغذية السليمة للأطفال (1)



برنامج أجْيال سليمة لرفع التوعية بالتغذية السليمة للأطفال (2)



برنامج أجْيال سليمة لرفع التوعية بالتغذية السليمة للأطفال (3)



برنامج أجْيال سليمة لرفع التوعية بالتغذية السليمة للأطفال (4)