video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نادى النيابة الإدارية يخصص أرقاما هاتفية لتوعية المواطنين بعملية الاستفتاء

الخميس، 18 أبريل 2019 03:55 م
نادى النيابة الإدارية يخصص أرقاما هاتفية لتوعية المواطنين بعملية الاستفتاء هيئة النيابة الإدارية-أرشيفية
كتب: عبد الله محمود
إضافة تعليق
أعلنت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل عن تخصيص أرقام هاتفية لتوعية المواطنين والرد على استفساراتهم في كل ما يتعلق بأمور وإجراءات أعمال الاستفتاء وتلقى شكواهم ورفعها مباشرة للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية للعمل على حلها.
 
وخصصت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية الأرقام الآتية - 01149000124.
0125000128
 
ويأتى ذلك فى إطار حرص نادي النيابة الإدارية على التواصل مع المواطنين انطلاقا من الدور الوطني والمجتمعي، الذي يقوم به باعتباره جزء من نسيج هذا الوطن، ولحث المواطن المصري وتوعيته بضرورة المشاركة الإيجابية في أعمال الاستفتاء لتذليل كافة العقبات وتهيئة جميع الوسائل والسبل التي تكفل له المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الوطنية للانتخابات" تعلن أماكن تصويت المصريين فى الخارج.. 140 مقرًا يستقبل أبناء الوطن فى عرس الاستفتاء على تعديل الدستور.. التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية.. وتوقعات بحشد لم يسبق له مثيل

الوطنية للانتخابات: القضاة يتسلمون أوراق الاستفتاء بدءا من اليوم وغداً

ننشر أماكن ولجان تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء على الدستور

نادي النيابة الإدارية

اخبار الحوادث

الإستفتاء

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات

الاستفتاء على الدستور

التعديلات الدستورية

مواعيد الاستفتاء

الاستفتاء داخل مصر

الاستفتاء خارج مصر

استفتاء 2019

تاريخ الاستفتاء

ايام الاستفتاء

الإستفتاء على الدستور

مواعيد الإستفتاء

أيام الإستفتاء

التعديلات الدستورية 2019

مواعيد الإستفتاء على الدستور

مواعيد الاستفتاء على الدستور

موعد الاستفتاء على الدستور

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة