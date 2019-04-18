نادى النيابة الإدارية يخصص أرقاما هاتفية لتوعية المواطنين بعملية الاستفتاء

كتب: عبد الله محمود

أعلنت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل عن تخصيص أرقام هاتفية لتوعية المواطنين والرد على استفساراتهم في كل ما يتعلق بأمور وإجراءات أعمال الاستفتاء وتلقى شكواهم ورفعها مباشرة للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية للعمل على حلها.

وخصصت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية الأرقام الآتية - 01149000124.

0125000128

ويأتى ذلك فى إطار حرص نادي النيابة الإدارية على التواصل مع المواطنين انطلاقا من الدور الوطني والمجتمعي، الذي يقوم به باعتباره جزء من نسيج هذا الوطن، ولحث المواطن المصري وتوعيته بضرورة المشاركة الإيجابية في أعمال الاستفتاء لتذليل كافة العقبات وتهيئة جميع الوسائل والسبل التي تكفل له المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.