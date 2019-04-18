موجز 6 مساء.. المصريون بالخارج يستعدون للاستفتاء على الدستور

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار والتقارير المهمة، على رأسها إعلان بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الخارج، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ميعاد الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 للمصريين المتواجدين داخل البلاد وخارجها، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، كميعاد لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج.

أكد السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، أن سفارة جمهورية مصر العربية بالرباط أنهت استعداداتها لاستقبال الناخبين من أفراد الجالية المصرية بالمغرب للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى سيجرى فى أيام 19 و20 و21 أبريل الجارى بمقر السفارة بالرباط اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلى للمملكة.

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبى، استهداف القوات الجوية لمواقع الإرهابيين فى ضواحى العاصمة الليبية طرابلس.

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، الخميس، باستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين ببطولة الدوري.

تغلب الزمالك على الإسماعيلى، بثنائية نظيفة سجلها عمر السعيد ويوسف أوباما فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر بالدورى الممتاز.

صور.. رئيس الوزراء يؤكد دعم الرئيس لأطفال المدارس والسياحة والآثار بمصر

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا داخل مدرسة وادي الملوك الإبتدائية بمدينة الأقصر لمتابعة حملات "نور حياة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وصندوق تحيا مصر، لفحص عيون طلاب المدارس.

المديريات التعليمية تعلن جاهزية المدارس للاستفتاء على تعديل الدستور.. وتشدد على تواجد العاملين بالمدارس خلال أيام التصويت.. وتؤكد: أيام الاستفتاء بعيدة عن الامتحانات النظرية.. وندعو الشعب صاحب الكلمة للمشاركة

أعلنت المديريات التعليمية جاهزية المدارس المخصصة كمقار للاستفتاء على الدستور، من حيث التجهيزات والترتيبات الداخلية لاستقبال القائمين عليها من قوات تأمين وقضاة مشرفين على التصويت داخل اللجان، حيث تم تجهيز الفصول وتوفير وسائل تهوية للأعضاء وأيضا توفير وسائل الأمان.

الرئيس السيسى يوفد محافظ القاهرة لحضور احتفال ليلة النصف من شعبان

أوفد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، خالد عبدالعال عبد الحافظ، محافظ القاهرة؛ لحضور الاحتفال الذى تقيمه وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان .

رئيس الوزراء يعلن من الأقصر : الرئيس السيسي كلّف الحكومة بإضافة 100 ألف أسرة جديدة على مستوى الجمهورية للمستفيدين من مشروع تكافل وكرامة .. 85% من الإضافات لأبناء مدن وقرى الصعيد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نواب مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وذلك بحضوراللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وعددٍ من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شاهد..انتشار قوات التدخل السريع فى الشوارع قبل الاستفتاء على الدستور

حالة من الاستنفار الأمني شهدتها الشوارع في كافة ربوع البلاد قبل إنطلاق ماراثون الاقتراع على التعديلات الدستورية بدءً من السبت في كافة أنحاء الجمهورية.

وزيرا خارجية مصر والصومال يوقعان 3 مذكرات تفاهم تتضمن إنشاء آلية للتشاور السياسى

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل اليوم الخميس "أحمد عيسى عوض" وزير الخارجية الصومالى، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلديّن، فضلاً عن عددٍ من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

"الوطنية للانتخابات": نراهن على المواطن المصرى فى الاستفتاء ولم نهدد بغرامات

دعا المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث باسمها، المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجرائها فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

صور.. رئيس الوزراء يتفقد معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالأقصر لمتابعة توافر السلع

تجوّل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في أرجاء معرض " سوبر ماركت أهلا رمضان" الذي يُقام أمام محطة سكة حديد الأقصر، للاطمئنان على توافر السلع، والأسعار المناسبة، وذلك بصحبة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

صور.. رئيس الوزراء يُتابع المبادرة الرئاسية "نور حياة" بمدرسة وادى الملكات بالأقصر

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة الأقصر، بزيارة مدرسة وادي الملكات والتي يتم بها تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة مُسببات ضعف وفقدان البصر، وهي المُبادرة التي يُنفذها صندوق "تحيا مصر" على مدار ثلاث سنوات ونصف، بتمويل يُقدر بمليار جنيه، ورافقه خلال الزيارة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

الهلال ضد النجم الساحلى.. الفريق التونسى يتوج بالبطولة العربية للمرة الأولى

توج النجم الساحلى التونسى بلقب البطولة العربية للمرة الأولى فى تاريخه، بعدما خطف فوزا قاتلا من فريق الهلال السعودى بنتيجة 2 – 1، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين اليوم الخميس على ملعب "هزاع بن زايد"، فى الإمارات.

الهيئات الإعلامية تنتهى من استعدادتها لمتابعة الاستفتاء.."الأعلى للإعلام" يشكل غرفة عمليات لرصد المخالفات..ونقيب الصحفيين يشكل لجنة لمتابعة التغطية الصحفية..و"الإعلاميين" تناشد أعضاءها بتوخى الدقة والحذر

انتهت الهيئات الإعلامية المتمثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابتى الصحفيين و الإعلاميين من الاستعدادات النهائية لمتابعة التغطية الإعلامية لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر اجراؤه من 20 حتى 22 ابريل الجارى.

شاهد حفل ختام مبهر لبطولة كأس زايد للأندية الابطال

أقيم حفل ختام كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بين شوطي المباراة النهائية التي تجمع بين ناديا الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي بملعب "هزاع بن زايد"، بمدينة "العين" الإماراتية.

7 أطباق مستوحاة من Game of Thrones للغداء فى مطعم.. هتختار إيه؟.. صور

إذا كنت من عشاق المسلسل الفانتازى العالمى Game of Thrones، وذهبت ذات يوم إلى أحد المطاعم لتتناول وجبة الغداء، وحينما قمت بالإطلاع على القائمة "المينو" وجدت أسماء الأطباق مستوحاة من المسلسل، فأى طبق ستختار من "المنيو"؟.

اف سى مصر يتعادل مع المريخ ويصعد للأضواء للمرة الأولى فى تاريخه

نجح فريق اف سى مصر فى الصعود لدورى الاضواء والشهرة للمرة الأولى فى تاريخه بعد التعادل السلبى أمام المريخ البورسعيدى فى الجولة الأخيرة لمسابقة القسم الثانى .

النواب للشعب: المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى..حملات لتوعية المواطنين بأهمية النزول وإبداء الرأى..الأعضاء: نصطف خلف الوطن والتعديلات للمصلحة العامة ولتحقيق مزيد من الاستقرار السياسى والكلمة الأخيرة للصناديق

حث نواب البرلمان المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، وذلك من خلال عقد ندوات تثقيفية واجتماعات لشرح التعديلات وتوضيح أهمية المشاركة فى الاستفتاء لتصدير صورة للداخل والخارج مفادها زيادة الوعى لدى المصريين وحرصهم على المشاركة فى الحياة السياسية.