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مقتل أكثر من 50 مقاتل من بوكو حرام فى هجوم شمال شرق نيجيريا

الخميس، 18 أبريل 2019 07:36 ص
مقتل أكثر من 50 مقاتل من بوكو حرام فى هجوم شمال شرق نيجيريا بوكو حرام
أ ش أ
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أعلن متحدث باسم الجيش النيجيرى العقيد آزيم بيرماندوا أن أكثر من 50 مقاتلا من جماعة بوكو حرام قتلوا خلال مشاركتهم فى هجوم على قوة متعددة الجنسيات فى شمال شرق نيجيريا.
وقال العقيد آزيم بيرماندوا، إن جنديين تشاديين قتلا فى الهجوم، الذي شنته بوكو حرام واستهدف قوة العمل المشتركة التي تتألف من جنود من تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا، وتم نشرها في نيجيريا لمقاتلة الجماعة المتطرفة، كما أصيب 11 جنديا أيضا في الهجوم.
وأضاف بيرماندوا: "قتل 52 عنصرا من بوكو حرام، واستعادت القوات التشادية عربة مجهزة بأسلحة ثقيلة وبعض الأسلحة الخفيفة".
وتعد منطقة شمال شرق نيجيريا مركز تمرد لبوكو حرام المستمر منذ 10 سنوات، لكنه توسع ليطال تشاد والنيجر والكاميرون.
وأدى التمرد إلى مقتل 27 ألف شخص وتشريد 1,8 مليون.
وفي أواخر شهر فبراير، دخل أكثر من 500 جندي تشادي نيجيريا لمساعدة الجيش النيجيري في القتال ضد بوكو حرام.


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