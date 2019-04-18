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مفتى الجمهورية للسفير الأثيوبى: نشرب من نيل واحد ولدينا قواسم مشتركة

الخميس، 18 أبريل 2019 02:16 م
مفتى الجمهورية للسفير الأثيوبى: نشرب من نيل واحد ولدينا قواسم مشتركة جانب من اللقاء
كتب لؤى على
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استقبل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، السفير دينا مفتى سفير جمهورية أثيوبيا فى مصر، لبحث أوجه تعزيز التعاون الدينى بين الدار وإثيوبيا.
 
وأكد مفتى الجمهورية خلال اللقاء أن العلاقات المصرية الإثيوبية ضاربة في القدم، فنحن نشرب من نيل واحد، ولدينا حضارة وقواسم مشتركة على مدار التاريخ، كما أن لإثيوبيا قدرًا في نفوس المسلمين كونها أول بلد هاجر إليه المسلمون ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملكهم النجاشي بالملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد.
 
وأضاف أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ستتيح مساحة كبيرة للتعاون بين مصر ودول القارة السمراء وعلى رأسها إثيوبيا في مختلف المجالات، ومنها المجال الديني وتعزيز جهود تجديد الخطاب الديني والتعاون في مواجهة التطرف والإرهاب.
 
ومن جانبه أشاد سفير إثيوبيا بما تقوم به دار الإفتاء المصرية من مجهودات كبيرة في التعريف بصحيح الدين ونشر المنهج الوسطي ومواجهة التطرف في دول القارة الأفريقية والعالم، والتي كان آخرها تخريج دفعة مكونة من 17 إمامًا أفريقيًّا من بينهم إمام من إثيوبيا.
 
وأبدى السفير تطلع بلاده لمزيد من التعاون الديني بين دار الإفتاء وإثيوبيا، خاصة في مجال تدريب الأئمة على الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف والمنحرف.

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