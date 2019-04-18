مصرع مدير مدرسة بمشاجرة بسبب مطب صناعى فى طوخ

شهدت قرية الرجالات بطوخ حادثا ماساويا، حيث لقى مدير مدرسة مصرعه فى مشاجرة بين طرفين بقرية الرجالات دائرة مركز طوخ بسبب مطب صناعى أقامه أحد طرفى المشاجرة أمام منزلة تم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى العميد فوزى عبد ربه مامور مركز شرطة طوخ إشارة من المسشتفى بوصول مدير مدرسة "56 سنة"، جثة هامدة إثر إصابة فى الرأس بـ شومة، تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الامن فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديري.

وتوصلت تحريات اجهزة الامن الى ان المدنى عليه تشاجرة مع احد افراد عائلة " س " بسبب قيام الثانيه بعمل مطب امام منزلهم واثناء سير نجل شقيق المجنى عليه بتوك توك قيادته فاصطدم بالمطب فجأه فقام بالتشاجر مع العائلة الثانيه فتدخل المجنى عليه لفض المشاجرة فقام احد افراد العائلة الثانيه بضربه بشومه على راسه فسقط على الاراض ولقى مصرعه فى الحالتمكن المقدم احمد سامى رئيس رئيس مباحث المركز والنقيب مصطفى كامل معاون المباحث من ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق