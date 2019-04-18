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الخميس، 18 أبريل 2019 07:10 ص
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مصادر بدء إنتاج حقل بلطيم غرب يونيو المقبل

الخميس، 18 أبريل 2019 07:00 ص
مصادر بدء إنتاج حقل بلطيم غرب يونيو المقبل حقل غاز " ارشيفية "
كتبت - مروة الغول
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قال مصادر مسئول بقطاع البترول إنه من المتوقع بدء الإنتاج من حقل بلطيم غرب خلال شهر يونيو المقبل.

وأضافت المصادر: حقل بلطيم جنوب غرب له منصة دعم الإنتاج البحرية التى تقع على بعد 12 كم من الشاطئ وعمق مياه يصل ل 23 متر .

وأشارت المصادر إلى أن حقل بلطيم غرب ستصل طاقته الإنتاجية إلى نحو نصف مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى قبل نهاية 2019 .

وكان قطاع البترول أعلن الإنتهاء من تصنيع منصة حقل بلطيم غرب ، وكذلك الاختبارات، وبدء تجارب التشغيل تمهيدا لبدء نقلها عن طريق البحر للتركيب خلال  شهر إبريل الجارى.

ويصل وزن المنصة إلى حوالى حدود 4 آلاف طن تم تصنيع جميع مكوناتها بأيدى مصرية، تعمل بشكل ذاتى كما أنها أسرع منصة تم الانتهاء منها  داخل مصر.


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حقل بلطيم غرب

منصة دعم الإنتاج البحرية

الغاز الطبيعى

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