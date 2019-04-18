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مريض نفسى يقتل والده ضربا بعصا على رأسه فى بنها

الخميس، 18 أبريل 2019 12:04 م
مريض نفسى يقتل والده ضربا بعصا على رأسه فى بنها جثة - صورة أرشيفية
القليوبية- نيفين طه
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لقى موظف بالمعاش حتفه، اليوم الخميس، إثر تعدى ابنه عليه بالضرب بعصا على رأسه، مما أدى إلى وفاته وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها، بتلقيه بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مارجرجس بمنطقة عزبة السوق – دائرة القسم، بحضور أحد الأشخاص ويدعى "رجب ج م" 34 سنة بدون عمل السابق اتهامه فى 8 قضايا "سرقة، مخدرات، شروع فى سرقة، مشاجرة"،  وتبدو عليه علامات الاضطراب النفسى، وأبلغ أنه قام بالتعدى على والده داخل مسكنهم بالضرب مما أدى لوفاته.

انتقل العميد يحى راضى مدير المباحث، إلى محل سكن المذكور، وبالفحص تبين وجود جثة والده المدعو "جمعة م ش" 80 سنة بالمعاش ملقاة على الأرض بصالة المنزل وبها عدة إصابات بالرأس، ويرتدى ملابسه كاملة.

وبمواجهة المتهم قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما، قام على أثرها بالتعدى على والده بالضرب بعصا على رأسه محدثا إصابته التى أودت بحياته، وجرى التحفظ على الجثة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ شئونها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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