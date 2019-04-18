محمد وهب الله: اختيار يوم 18 أبريل عيدا لشباب العمال يتم الاحتفال به سنويا بكل محافظة

قال النائب محمد وهب الله، رئيس اتحاد شباب العمال، إنه تم التنسيق مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، على اختيار يوم 18 أبريل عيدًا لشباب العمال يتم الاحتفال به سنويًا بكل محافظة من خلال تنظيم احتفالات له للتعرف على مشاكل شباب العمال، وطرح رؤى جديدة تتوافق معهم.

وأكد "وهب الله" خلال كلمته بالمؤتمر القومى لشباب العمال حول تعزيز مقتضيات الوطن السياسية والاجتماعية، بالمؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضية، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، أنه تم الاتفاق أيضًا مع وزير الشباب والرياضة على إقامة دورى كرة قدم للمحافظات.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، أن الشباب هم قوام الدولة المصرية، وعلى سواعدهم ستنهض الدولة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات دورة ومهرجانات خلال الفترة المقبلة بالاتحاد مع الشباب بمختلف المحافظات.