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محلل: عدم وجود محفزات وراء تراجع البورصة للجلسة الخامسة على التوالى

الخميس، 18 أبريل 2019 02:00 ص
محلل: عدم وجود محفزات وراء تراجع البورصة للجلسة الخامسة على التوالى أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية
كتب هانى الحوتى
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قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية واصل تراجعه للجلسة الخامسة على التوالى، بسبب الضغوط البيعية على الأسهم والتى أعاقت الصعود، وذلك بسبب عدم وجود محفزات جديدة للسوق مع استمرار تدنى أحجام التداولات الأمر الذى دفع المؤشر للتراجع أسفل مستوى الدعم 15000 نقطة.
 
وأضاف جمال الدين، لـ"اليوم السابع"، أن التراجع بالبورصة إشارة سلبية يعزز من احتمالات اختبار الحد السفلى من الحركة العرضية فيما بين 14600 - 14470 نقطة، والتى تعتبر منطقة دعم هامة للغاية، حيث أن الحفاظ عليها دون اختراقها يظل الاتجاه الصاعد متوسط الأجل قائماً، والعكس صحيح فى حالة اختراقها لأسفل، مشيرا إلى أنه حال ارتداد المؤشر الرئيسى سيعد فى نطاق التصحيح للهبوط السابق خاصة كلما استمرت أحجام التداولات تشهد تراجعاً.
 

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