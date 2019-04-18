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محافظ شمال سيناء يؤكد جاهزية المحافظة للاستفتاء على التعديلات الدستورية

الخميس، 18 أبريل 2019 12:20 م
محافظ شمال سيناء يؤكد جاهزية المحافظة للاستفتاء على التعديلات الدستورية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
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قال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن محافظة شمال سيناء جاهزة لإجراء عمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأوضح محافظ شمال سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه أصدر توجيهاته باتخاذ كل الإجراءات المطلوبة والاستعدادت، لافتا إلى أن الجميع فى القطاعات الخدمية مستعد للاستفتاء .

وأشار إلى أنه فى هذا السياق، تم تجهيز اللجان والتأكد من توصيلات الكهرباء والمياه والمرافق وأعمال النظافة حولها وداخلها، وتوفير احتياطات فى حالة انقطاع الكهرباء، وتجهيز مقرات إقامة لأفراد اللجان وأعمال التأمين.

وتابع المحافظ، أنه تم التأكيد مع قطاع الصحة على تواجد سيارت إسعاف مجهزة أمام كل لجنة، وأطقم إسعاف لنقل ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما تتابع غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الغرف الفرعية فى مجالس المدن وكافة الجهات المعنية عملية الاستفتاء وتذليل كافة العقبات .

وأضاف محافظ شمال سيناء أنه سيتم توفير أتوبيسات لنقل الناخبين من أهالى الشيخ زويد ورفح المقيمين خارج مناطقهم للوصول إلى اللجان المقيدين فيها لممارسة حقهم فى الاستفتاء .

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن عدد اللجان العامة فى المحافظة 11 لجنة، وعدد المراكز الانتخابية 49، واللجان الفرعية 61، ومن لهم حق التصويت 263 ألفا 157 شخصا .

وعلى جانب آخر، أعلنت إدارة بئر العبد التعليمية بشمال سيناء اليوم، إطلاقها مبادرة "قف للمعلم"، وأوضح بيان الإدارة التعليمية أن المبادرة تهدف لتكريم المعلمين الذين أدوا عملهم بإخلاص وتفانى تحفيزا لهم، ولرفع روحهم المعنوية ليكونوا قدوة مشرفة لغيرهم، وخلق روح التنافس للوصول للأفضل فى تخريج مجتمع واعى واعد يحمل على عاتقه تنمية الوطن ورفعة شأنه.

وتواصلت لليوم الثانى فعاليات عرض منتجات طلبة المدارس الفنية بشمال سيناء، والذى افتتحه أمس اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والمهندسة ليلى مرتجى وكيل الوزارة، بمدرسة الشهيدة نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات بحضور مجموعة من قيادت المحافظة وقيادات مديرية التربية والتعليم وأعضاء مجلس الأباء والأمناء والمعلمين، تحت شعار "مستقبل بلادنا بأيدى أولادنا".

وقال سلامة رشيد، مدير إدارة العلاقات العامة بتعليم شمال سيناء، إن المعرض تضمن معروضات متعددة من ملابس جاهزة وزخارف وتشغيل معادن ونجارة عمارة ونجارة أثاث وأثاث معدنى ومركبات ومخللات ووجبات ساخنة وبناء سفن لمدارس التعليم الفنى بالمديرية بمختلف الإدارات التعليمية.


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