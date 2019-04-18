محافظ سوهاج يوجه بتدريب موظفى مراكز المعلومات لتيسير إجراءات تقنين الأراضى

سوهاج - عمرو خلف

أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، أن ملف تقنين الأراضى، له أولوية قصوى في العمل للحفاظ على حقوق الشعب، موجهاً بزيادة عدد العاملين على هذا الملف، بالمحافظة لسرعة الانتهاء منه في أقرب وقت.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ سوهاج، مع القائمين على المنظومة، وأعضاء التغيرات المكانية، والمكتب الفنى، والمتابعة الميدانية، لمتابعة ملف تقنين الأراضى أملاك الدولة.

ووجه محافظ سوهاج، بزيادة عدد العاملين على المنظومة الإلكترونية مع زيادة عدد مدخلي البيانات، بالإضافة إلى عدد العاملين بلجنة تدقيق الإحداثيات والرفع المساحى، لسرعة الانتهاء من الإجراءات، كما وجه بتدريب موظف من كل مركز معلومات بالوحدات المحلية، للارتقاء بالأداء وتيسير إجراءات التقنين.

وتابع "الأنصارى" خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، موجهاً بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير المحددة.

ووقع محافظ سوهاج خلال الاجتماع، 3 عقود تقنين أراض لمواطنين استوفوا جميع الاشتراطات المطلوبة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتقنين أراضي واضعي اليد.

حضر الاجتماع، اللواء يسري خضر سكرتير عام المحافظة، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور عمر الحادي المنسق العلمي ومدير المكتب الفني بالمحافظة، ومكتب المتابعة، ومديري إدارات الأملاك، والشئون القانونية، ومركز المعلومات بالمحافظة.