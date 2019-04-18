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الخميس، 18 أبريل 2019 01:56 م
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محافظ جنوب سيناء يستعرض و أمين"البحوث العربية" ترتيبات عاصفة الفكر العربي

الخميس، 18 أبريل 2019 01:36 م
محافظ جنوب سيناء يستعرض و أمين"البحوث العربية" ترتيبات عاصفة الفكر العربي محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فواز احمد سليمان، عضو مجلس الامناء وامين عام تحالف مراكز البحوث العربية ومستشار العلاقات الدولية لمركز عيسي الثقافي بالبحرين، بحضور اللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدوليه والمنح والتنمية.

 يأتى اللقاء لاستعراض الترتيبات الخاصة بمؤتمر "عاصفة الفكر العربي " في نسخته الثامنة، والذي ينظمها في هذه الدورة مركز عيسى الثقافي البحريني بأحد  بمشاركة عدد من القامات الفكرية والأدبية والإعلامية وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث العربية بدول مصر والبحرين والمغرب والإمارات والأردن والسعودية

 

 


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