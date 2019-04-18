محافظ المنوفية: مكافأة مالية للمراكز الأعلى فى نسبة المشاركة باستفتاء الدستور

المنوفية- محمد فتحى

أعلن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، عن جاهزية المحافظة للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 والمقرر إجراؤها أيام 20/21/22 من إبريل الجارى، وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن لمتابعة سير عملية الاستفتاء على مدار الساعة والتعامل الفورى فى حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين .

وتستقبل اللجان الانتخابية (2 مليون 621 ألف) ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركزا انتخابيا.

وانطلاقا من الدور الإيجابى لتحفيز المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية أعلن محافظ المنوفية عن مكافأة مالية للوحدة المحلية للمركز والمدينة وكذا الوحدة القروية التى تحقق أعلى نسبة تصويت تزيد عن 50% من الكتلة التصويتية فى الاستفتاء، على أن تخصص هذه الجوائز المالية للنهوض بالمشروعات الخدمية بنطاق المركز والمدينة والقرية .

وأكد محافظ المنوفية توفير كل سبل الدعم اللازم لإنجاح عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى أجواء من النزاهة والشفافية لتليق باسم مصر وظهور محافظة المنوفية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر عملية الاستفتاء وأهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد .