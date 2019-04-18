محافظ البحيرة يتفقد لجان الاستفتاء بدمنهور للوقوف على جاهزيتها

البحيرة - ناصر جودة

تفقد اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، عدد من لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدينة دمنهور، للتأكد من تمام جاهزيتها لإستقبال المواطنين في الإستفتاء .

وقام محافظ البحيرة بتفقد مدرسة السيدة زينب الإبتدائية ومدرسة الجمهورية الإعدادية بنات، ومدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية بنات، ومدرسة الحديثة الإعدادية بنات .

ووجه محافظ البحيرة بتوفير كافة سبل الراحة اللازمة للمصوتين وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الإنتخابية .

كما وجه بتوفير أماكن إنتظار خاصة لكبار السن والمعاقين داخل فناء المدارس ووجود كرسى متحرك بكل مقر إنتخابي بالتنسيق مع الإدارات الصحية مع التأكيد على إختيار موقع لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضي مراعاة لظروف كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .

رافق محافظ البحيرة فى الجولة حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد ومحمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم و محمد خميس رئيس مدينة دمنهور .