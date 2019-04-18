video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل فى مارس أكبر زيادة فى عام ونصف

الخميس، 18 أبريل 2019 05:00 م
مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل فى مارس أكبر زيادة فى عام ونصف دونالد ترامب
(رويترز)
إضافة تعليق

ارتفعت مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة فى مارس بأكبر قدر فى عام ونصف العام، فى الوقت الذى عززت فيه الأسر مشترياتها من السيارات وعدد من السلع الأخرى، فى أحدث مؤشر على أن النمو الاقتصادى ارتفع فى الربع الأول بعد بداية متعثرة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن مبيعات التجزئة زادت 1.6% الشهر الماضي، فى أكبر مكسب لها منذ سبتمبر 2017 وفى أعقاب انخفاض غير معدل نسبته 0.2% فى فبراير.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسارع مبيعات التجزئة 0.9 % فى مارس وارتفعت مبيعات التجزئة فى مارس 3.6% على أساس سنوي.

ومع الانتعاش المسجل فى مارس، تكون مبيعات التجزئة محت حاليا الانخفاض الذى شهدته فى ديسمبر، والذى وضع إنفاق المستهلكين والاقتصاد ككل على مسار انخفاض للنمو.

ويمثل إنفاق المستهلكين ما يزيد عن ثلثى النشاط الاقتصادى فى الولايات المتحدة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

التجزئة الأمريكية

الاقتصاد

اخبار الاقتصاد

النمو الاقتصادى

المستهلكين




لا تفوتك
"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

شمس 10 نجوم تغيب عن مواجهات الكبار فى الدورى الليلة.. الإصابة تبعد ساسى ورمضان صبحى وكهربا وصلاح محسن وحازم إمام.. الإيقاف يخطف عمر خربين وحمدى النقاز والونش ومحمد هانى.. وقنبلة بامبو الأبرز فى الإسماعيلية

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

رسائل رئيس البرلمان بعد موافقة المجلس على تعديل الدستور.. "عبد العال" لـ"المواطنين": أدعوكم للمشاركة بالاستفتاء والتعبير عن رأيكم.. وللشباب: التعديلات فى صالحكم.. وللنواب: أطالبكم بتوعية أهالى دوائركم بالمشاركة

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

للمرة الثانية.. فان ديك يحتفل بهدف محمد صلاح قبل إحرازه.. فيديو وصور

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة