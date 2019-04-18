ماكرون يكلف قائد سابق بالجيش الفرنسى لرئاسة عملية ترميم نوتردام

كتب أحمد علوى

عينت الحكومة الفرنسية، جون لوى جورجولين ، القائد السابق بالجيش الفرنسى ، والذى استقال من منصبه منذ عامان، من أجل ترأس مهمة ترميم بناء كاتدرائية نوتردام دو باريس.

ووفقا لصحيفة ليزيكو الفرنسية، جاء الاعلان عن تعيين جورجولين ، من قبل رئيس الحكومة الفرنسية ادوارد فيليب، بعد تكليف ايمانويل ماكرون ، له باختيار "قائد لبناء الكاتدرائية".

وكان جورجولين حاضراً في اجتماع التعبئة الطارئ ، برئاسة إيمانويل ماكرون في الإليزيه ، لتنظيم عملية ترميم نوتردام في غضون خمس سنوات.