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الخميس، 18 أبريل 2019 10:33 م
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ماكرون يكلف قائد سابق بالجيش الفرنسى لرئاسة عملية ترميم نوتردام

الخميس، 18 أبريل 2019 10:25 م
ماكرون يكلف قائد سابق بالجيش الفرنسى لرئاسة عملية ترميم نوتردام كنيسةنوتردام
كتب أحمد علوى
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عينت الحكومة الفرنسية، جون لوى جورجولين ، القائد السابق بالجيش الفرنسى ، والذى استقال من منصبه منذ عامان، من أجل ترأس مهمة ترميم بناء كاتدرائية نوتردام دو باريس. 
 
ووفقا لصحيفة ليزيكو الفرنسية، جاء الاعلان عن تعيين جورجولين  ، من قبل رئيس الحكومة الفرنسية ادوارد فيليب، بعد تكليف ايمانويل ماكرون  ، له باختيار "قائد لبناء الكاتدرائية". 
  
وكان جورجولين حاضراً في اجتماع التعبئة الطارئ  ، برئاسة إيمانويل ماكرون في الإليزيه ، لتنظيم عملية ترميم نوتردام في غضون خمس سنوات. 
 
 

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