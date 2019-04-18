مادورو: العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا ستمنحها مزيدا من القوة والعزم

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أكد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد بلاده، التى وصفها بغير الأخلاقية، ستمنحها قوة جديدة.

وقال مادورو - فى كلمة له عبر التليفزيون الحكومى، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، : "عقوباتكم غير أخلاقية على الإطلاق. البنوك المركزية مقدسة.. دعونى أقول لكم، إن العقوبات ستمنحنا مزيدا من القوة والعزم".

وأشار مادورو إلى أن البنك المركزى الفنزويلى سيكون قادرا بنهاية المطاف على التغلب على هذه العقوبات.

واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة البنك المركزى الفنزويلى، حيث تم فرض قيود على التعاملات الأمريكية معه لمنعه من امكانية الحصول على الدولار الأمريكي.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون أعلن في وقت سابق أن هذه العقوبات الجديدة تحذير لـ "جميع الأطراف الخارجية، بما فيها روسيا" من نشر وحدات ومعدات عسكرية دعما لحكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا.. واعتبر وجود العسكريين الروس على أراضي فنزويلا "عملا استفزازيا".