video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 08:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مادورو: العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا ستمنحها مزيدا من القوة والعزم

الخميس، 18 أبريل 2019 07:18 ص
مادورو: العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا ستمنحها مزيدا من القوة والعزم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد بلاده، التى وصفها بغير الأخلاقية، ستمنحها قوة جديدة.
وقال مادورو - فى كلمة له عبر التليفزيون الحكومى، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، : "عقوباتكم غير أخلاقية على الإطلاق. البنوك المركزية مقدسة.. دعونى أقول لكم، إن العقوبات ستمنحنا مزيدا من القوة والعزم".
وأشار مادورو إلى أن البنك المركزى الفنزويلى سيكون قادرا بنهاية المطاف على التغلب على هذه العقوبات.
واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة البنك المركزى الفنزويلى، حيث تم فرض قيود على التعاملات الأمريكية معه لمنعه من امكانية الحصول على الدولار الأمريكي.
وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون أعلن في وقت سابق أن هذه العقوبات الجديدة تحذير لـ "جميع الأطراف الخارجية، بما فيها روسيا" من نشر وحدات ومعدات عسكرية دعما لحكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا.. واعتبر وجود العسكريين الروس على أراضي فنزويلا "عملا استفزازيا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مادورو يوقف قنوات "دويتشه فيله" الألمانية ويقطع إشارتها فى فنزويلا

مايك بومبيو يطلب من مادورو مغادرة فنزويلا وترك السلطة

بومبيو: أمريكا ستستخدم كل السبل السياسة والاقتصادية لتحميل مادورو أزمة فنزويلا

فنزويلا

العقوبات الأمريكية

نيكولاس مادورو

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة