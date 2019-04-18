مؤتمر اليوم لنقابة العاملين بالصحافة والإعلام لدعم التعديلات الدستورية

كتب محمود راغب

تعقد النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدي البدوي رئيس الاتحاد المحلي لعمال الاسكندرية واللجان النقابية التابعة مؤتمرها العمالي الحاشد لدعم وتأييد التعديلات الدستورية اليوم الخميس بمسرح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وسيشارك في المؤتمر عبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام ومحمد سالم رئيس نقابة الزراعة وخالد عيش رئيس نقابة الصناعات الغذائية ومحمد عرابي رئيس نقابة المحاجر ودكتور حسام رئيس نقابة النقل الجوي.



وأكد مجدي البدوي ان المؤتمر يأتي في ظل حرص نقابة الصحافة والاعلام على توعية عمالها بأهمية التعديلات الدستورية وحثهم على ضرورة المشاركة في عملية الاستفتاء.



وأضاف البدوي ان الانجازات التي تعيشها البلاد في عهد الرئيس السيسي لا تخطئها العين المجردة ولا ينكرها سوى جاحد موضحا ان احتشاد عمال مصر عامة و جال النقابة العامة للصحافة والطباعة امام صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور ستكون اكبر رسالة للعالم اجمع اننا خلف رئيسنا وسنده لاستكمال عمليات الاصلاح الاقتصادي التي بدأنا جني ثمارها كذلك دعمه في محاربة الإرهاب نيابة عن العالم وحده.



