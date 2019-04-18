لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على المحظورات فى امتحانات البوكليت × 8 معلومات

كتب محمود طه حسين

ضوابط وتعليمات صارمة حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يتم تطبيقها فى لجان امتحانات الثانوية العامة، على الطالب الالتزام بها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه، اليوم السابع" يستعرضها فى النقاط التالية.

1- ممنوع اصطحاب الهاتف المحمول أو أى وسيلة إلكترونية وتسليمه لرئيس اللجنة.

2- يمنع الخروج قبل انتهاء نصف الوقت المحدد للجنة الامتحان.

3ـ محاولة الغش بأى وسيلة، سواء بنشر أو إذاعة الأسئلة أو محاولة تصويرها، أو تمزيق ورقة الإجابة، يؤدى لالغاء امتحان الطالب.

4ـ فى حالة هروبه بها خارج اللجنة يتعرض للمساءلة القانونية.

5ـ عدم اصطحاب مذكرات أو كتب أو أوراق داخل اللجنة حتى لا يتعرض الطالب للعقاب بتهمة محاولة الغش.

6ـ عدم اصطحاب أى وسائل إلكترونية مثل سماعات البلوتوث بالأذن.

7- يحظر قطع أو نزع أى صفحة من داخل كراسة الإجابة حتى ولو كان بها خطأ، حيث يؤدى ذلك لإلغاء الامتحان.

8- استخدام الحبر الأزرق فى الإجابة دون الألوان الأخرى.