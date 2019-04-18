video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 09:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على المحظورات فى امتحانات البوكليت × 8 معلومات

الخميس، 18 أبريل 2019 09:00 ص
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على المحظورات فى امتحانات البوكليت × 8 معلومات امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

ضوابط وتعليمات صارمة حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يتم تطبيقها فى لجان امتحانات الثانوية العامة، على الطالب الالتزام بها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه، اليوم السابع" يستعرضها فى النقاط التالية.

1- ممنوع اصطحاب الهاتف المحمول أو أى وسيلة إلكترونية وتسليمه لرئيس اللجنة.

2- يمنع الخروج قبل انتهاء نصف الوقت المحدد للجنة الامتحان.

3ـ محاولة الغش بأى وسيلة، سواء بنشر أو إذاعة الأسئلة أو محاولة تصويرها، أو تمزيق ورقة الإجابة، يؤدى لالغاء امتحان الطالب.

4ـ فى حالة هروبه بها خارج اللجنة يتعرض للمساءلة القانونية.

5ـ عدم اصطحاب مذكرات أو كتب أو أوراق داخل اللجنة حتى لا يتعرض الطالب للعقاب بتهمة محاولة الغش.

6ـ عدم اصطحاب أى وسائل إلكترونية مثل سماعات البلوتوث بالأذن.

7- يحظر قطع أو نزع أى صفحة من داخل كراسة الإجابة حتى ولو كان بها خطأ، حيث يؤدى ذلك لإلغاء الامتحان.

8- استخدام الحبر الأزرق فى الإجابة دون الألوان الأخرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. مدير مدرسة بأسيوط يكرم عاملا ويقبل يده وسط الطلاب

التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

محظورات طلاب الثانوية العامة داخل لجنة الامتحان

اخبار اليوم




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة