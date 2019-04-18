لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات تستقبل وزير خارجية الصومال

كتب إسلام سعيد

استقبل شريف الجبلي- رئيس لجنة التعاون الأفريقي الدكتور أحمد عوض عيسى وزير الخارجية الصومالي و كريم شريف مساعد وزير الخارجية للقرن الأفريقي بوزارة الخارجية المصرية ومعالي سفير الصومال.

وقالت اللجنة فى بيان لها، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي قامت بها لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات خلال الفترة الماضية لدفع العلاقات الاقتصادية الأفريقية وتشجيع الاستيراد والتصدير للدول الأفريقية.

من جانبه، أوضح الجبلي، أن الصومال ذات أولوية لمصر لكونها دولة عربية أفريقية، مشيراً إلى أهمية توافر بيانات واضحة عن الفرص الاستثمارية والمناخ الاستثماري في الصومال والتي من خلالها يتم تشكيل وفد مصري من القطاعات ذات الأولوية وذلك بالتنسيق مع الخارجية المصرية.

بدوره، أوضح وزير الخارجية الصومالي أن مصر تعد من أهم الدول بالنسبة للصومال نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، معربا عن أمله أن يكون مستقبل الاستثمار المصري بالصومال أكبر من وضعه الراهن.

كما أوضح نائب مساعد وزير الخارجية للقرن الأفريقي انه سيتم خلال الفترة القادمة بحث ترتيب زيارة الي دولة الصومال بالتنسيق مع لجنة التعاون الأفريقي بالاتحاد.