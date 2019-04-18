كوريا الشمالية ترفض مشاركة بومبيو فى المحادثات النووية

رويترز

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية اليوم الخميس أن بيونج يانج لم تعد راغبة فى مشاركة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى المحادثات النووية، وطالبت بشخص يكون "أكثر حرصا ونضجا فى التواصل".

كما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن المسؤول الكبير فى وزارة الخارجية كون جونج جون قوله دون الخوض فى التفاصيل إنه "ليس باستطاعة أحد التنبؤ" بالوضع فى شبه الجزيرة الكورية إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن "السبب الجذرى" الذى أرغم بيونج يانج على تطوير برنامجها النووى.