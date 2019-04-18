كرم جبر: عمر مبنى دار القضاء العالى أكثر من دويلة قطر 10 مرات.. فيديو

كتب أحمد سامح

أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن عمر مبنى دار القضاء العالى أكبر من عمر دويلة قطر 10 مرات.

وتابع جبر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، أن قطر ما زالت تتآمر على مصر قائلاً: "دى دولة تعبانة".

وكشف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن قضايا التجسس التي تنظر في المحاكم وتخص محمد مرسى كانت تتعلق بالقوات المسلحة من حيث عدد الأفراد وأنواع الأسلحة والمواقع التى يتمركزون فيها، حيث كان يتم إرسال أسرار الأمن القومى للخارج خلال فترة تولى محمد مرسى الحكم.

ونوه "جبر"، إلى أن الدول الكبرى هى التي صنعت المليشيات العسكرية المسلحة الإرهابية تحت زعم الفناء الذاتي، مشيراً إلى أن ميليشيات خيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل، جاءت على غرار ميليشيات "الحرس الثورى" وسعت إلى الاعتداء على القضاء والشرطة والإعلام.