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فيديو ..محافظ كفر الشيخ يسلم سماعات طبية وأطراف صناعية لغير القادرين

الخميس، 18 أبريل 2019 10:21 ص
فيديو ..محافظ كفر الشيخ يسلم سماعات طبية وأطراف صناعية لغير القادرين محافظ كفر الشيخ يسلم سماعات طبية وأطراف صناعية لغير القادرين
كفر الشيخ- محمد سليمان
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سّلم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، سماعات طبية وأطراف صناعية وأجهزة تعويضية لغير القادرين، وذلك فى إطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومحافظة كفرالشيخ ومديرية التضامن الإجتماعى، فى مجال مساعدة الأفراد الأكثر احتياجاً ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز المشاركة المجتمعية مع الجمعيات الأهلية، وذلك بحضور العميد علاء نجم، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، والمحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.
 
قال محافظ كفرالشيخ، انه سلم 73 سماعة طبية لضعاف السمع، و 17 طرف صناعى لغير القادرين من جميع مراكز المحافظة بالمجان وبضمان 3 سنوات، فى إطار اهتمام الدولة ورعايتهم لغير القادرين وذوى الإحتياجات الخاصة، مقدماً خالص الشكر والتحية للمهندس  حسام الدين أحمد القبانى، رئيس مجلس ادارة جمعية الأورمان، والعميد علاء نجم، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، وجميع العاملين بالجمعية لجهودهم الوطنية والخيرية المبذولة والرائدة فى العمل المجتمعى والإنسانى.
 
وأشاد محافظ كفرالشيخ، بدور مؤسسات المجتمع المدنى فى خدمة المجتمع من خلال ما تقدمه من دعم للأعمال الخيرية التي تخدم أبناء المحافظة، وتساهم فى تعزيز قيم المشاركة والتنمية المجتمعية، وبالجهد الذى تبذله جمعية الأورمان من تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، والأعمال الطيبة التي تقوم بها بكفرالشيخ وتقديم الدعم للمستحقين، لافتاً إلى أن نوعية الخدمة التي تقدمها الأورمان، خدمة متميزة تستحق عليها كل الشكر والتقدير، كما قدم الشكر لمديرية التضامن الاجتماعي وعلى رأسهم المحاسب السيد مسلم، على دعمه للفئات المستحقة اجتماعيا والأسر الأولى بالرعاية.
 
ومن جانبه أكد العميد علاء نجم، أن جمعية الأورمان تولى اهتماماً كبيراً بالأسر الأولي بالرعاية، وستقوم بتوزيع 10 طن لحوم على جميع مراكز وقرى المحافظة يومى الخميس والجمعة القادمين، 1000 قطعه ملابس سيتم توزيعها بسيدى سالم السبت القادم، فضلا عن توزيع 8000 كرتونة مواد غذائية و 40 طن لحوم علي مستوي المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.
 
 
كما أعلن محافظ كفر الشيخ، عن إفتتاح 7 فروع لـ"سوبر ماركت أهلا رمضان" بـ7 مراكز، مساء اليوم الخميس، فى توقيت واحد بالتزامن فى مدن كفر الشيخ وبلطيم وقلين وسيدى سالم والرياض وبيلا وفوه، بالتعاون مع الغرفة التجارية لتقديم السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم، لافتا انه سيتم اقامة 14خيمة رمضانية بمدن المحافظة، مقدما التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم.
 
 
 
 

 


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