فيديو.. كفرالشيخ ترفع درجة الاستعداد للإستفتاء على التعديلات الدستورية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر لها أيام السبت، والأحد، والإثنين 21، و22، و23 ابريل 2019، مطلع الأسبوع القادم، وعملية تجهيز المقار الإنتخابية، وفتح المحاور المرورية لتسهيل عملية السير والحركة للجان، وإزالة أى معوقات أمام اللجان وهى أكثر مسئولية على الوحدات المحلية لكل مركز ومدينة وقرية، بالإضافة إلى تمركز سيارات إسعاف فى كل اللجان لتغطيتها، وتقديم التسهيلات لنقل الحالات الغير قادرة من خلال طلبهم على التليفونات المخصصة لذلك وإرسال وسيلة لنقلهم للمشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وانهاء كافة الإستعدادات للإستفتاء على التعديلات الدستورية وتجهيز كافة مقرات اللجان "الرئيسة والفرعية" من حيث النظافة، وكفاءة المرافق، والإضاءة الداخلية، والخارجية للمقرات، ووضع الخطط اللازمة لتأمين المقار وتجهيزها والإقامة للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية وتوفير كافة سبل الإعاشة للمسؤولين عن تأمين تلك المقار، والتأكد من توفير كافة اللوجيستيات اللازمة لها، وضرورة إزالة أى إشغالات بالقرب من المراكز الانتخابية، وتأمين حرم اللجان، ونشر سيارات إطفاء وإسعاف فى محيط اللجان لتكون مستعدة لأى طوارئ على مدار الـ 24 ساعة.

أكد محافظ كفرالشيخ، تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة استعداداً للإستفتاء على التعديلات الدستورية، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز لتذليل كافة العقبات وحل المعوقات على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة العملية الانتخابية وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم فى 526 مركز انتخابى بـ 14 لجنة عامة و 579 فرعية، بإجمالى عدد الناخبين مليونى و 186 الف و 410 ناخب وناخبة.

فيما دعا محافظ كفرالشيخ جموع الناخبين لتلبية نداء الوطن والنزول والمشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال مبادرة بعنوان " انزل وشارك دى بلدك " بكل حرية وممارسة حقهم الدستورى لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للدولة المصرية، مؤكداً أن دور أجهزة المحافظة توفير كافة اللوجستيات والإمكانيات المطلوبة لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة، وضمان ممارسة المواطن حقه الدستورى فى الإدلاء بصوته بسهولة ويسر وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مشيراً الى تكاتف كل الجهات التنفيذية والرقابية والأمنية بالمحافظة لضمان سلامة عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بدور رجال الشرطة والقوات المسلحة والأجهزة الرقابية بالمحافظة، وجهودهم الكبيرة فى فرض الأمن وسيادة القانون، وحماية المواطنين والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة بالمحافظة.