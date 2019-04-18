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فيديو جراف.. إزاى تصوت فى الاستفتاء؟ وإيه الحالات اللى تبطل صوتك؟

الخميس، 18 أبريل 2019 03:29 م
فيديو جراف.. إزاى تصوت فى الاستفتاء؟ وإيه الحالات اللى تبطل صوتك؟ طريقة التصوت فى الاستفتاء
كتبت - هدى أبو بكر
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل، ولذا يقدم "اليوم السابع" فيديوجراف لتعريف الناخبين بكيفية الاستفتاء والحالات التى من الممكن أن تبطل التصويت.

كيفية الاستفتاء:
 

 1- يتعرف المشارك فى الاستفتاء على مكان لجنته الانتخابية

2- يتوجه إلى مقر اللجنة الفرعية خلال المواعيد التى تقررها الهيئة الوطنية للانتخابات للاستفتاء

3- يقدم لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها بطاقة الرقم القومى للتحقق من شخصيته

 4- يتسلم من رئيس اللجنة بطاقة الاستفتاء

 

5- يتوجه بها خلف الساتر ويؤشر بالقلم بـ"نعم" أو "لا"

 6- يكون التصويت على جميع المواد مرة واحدة

7- يقوم بطى الورقة ويعود لرئيس اللجنة لوضعها فى الصندوق

 8- يقوم بغمس إصبع الإبهام باليد اليسرى فى زجاجة الحبر الفسفورى

 9-  لازم تخلى بالك من الحالات اللى يببطل فيها الصوت، كالتالى:

×× يبطل الصوت إذا استعمل الناخب القلم الرصاص

×× إذا علق رأيه أو وقع على البطاقة أو أثبت بها أية إشارة أو علامة تدل عليه.

×× إذا ثبت رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة

×× إذا صوت بطريقة خاطئة كأن يؤشر على الخانتين


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التعديلات الدستورية

تعديل الدستور

تعديلات الدستور 2019

الاستفتاء على الدستور

استفتاء الدستور

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