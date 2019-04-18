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غواص بريطانى شارك فى إنقاذ أطفال تايلاند يعلق داخل نفق بأمريكا

الخميس، 18 أبريل 2019 08:51 ص
غواص بريطانى شارك فى إنقاذ أطفال تايلاند يعلق داخل نفق بأمريكا نفق تايلاند
كتبت ريم عبد الحميد
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"باب النجار مخلع".. تنطبق هذه المقولة إلى حد كبير على غواص بريطانى بعد أن علق داخل أحد القنوات فى الولايات المتحدة لأكثر من يوم، رغم أنه كان من الفريق الذى ساهم فى إنقاذ أطفال الكهف الذين علقوا فى تايلاند لقرابة ثلاثة أسابيع.

 

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فأن الغواص البريطانى جوش براتشلى الذى ساهم فى إنقاذ أطفال تايلاند، تم إنقاذه هو نفسه من نفق غمرته المياه فى الولايات المتحدة.

 

وفشل براتشلى فى العودة إلى السطح مع باقى مجموعته بعدما خرجوا من كهف فى مقاطعة جاكسون بولاية تينسى الأمريكية قى الثالثة عصر الثلاثاء. وبعد عدة محاولات للعثور عليه بأنفسهم، أبلغ زملائه الغواصون خدمات الطوارئ فى الواحدة صباح الأربعاء.

 

وتدفق الخبراء من أركنساس وفلوريدا وبدأ فريق إنقاذ العمل فى السادسة مساء الأربعاء، واستطاعوا إنقاذه بعد ساعة. وذكر بيان أن الغواص تم إنقاذه وإخراجه من المياه، وأنه بحالة جيدة.

 

وقالت الجارديان، إن براتشلى كان جزءا من فريق خبراء الغوص فى الكهوف البريطانيين الذى ساعد فى إنقاذ 12 من الأطفال ومدربهم لكرة القدم من كهف غمرته المياه فى تايلاند العام الماضى، وتم تكريمه فيما بعد من قبل رئيسة الوزراء أقامته فى حفل استقبال أقامته الحكومة البريطانية.

 

 

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