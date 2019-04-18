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طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

الخميس، 18 أبريل 2019 12:31 ص
طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو الطفل التونسى
كتب هيثم سلامة
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سادت حالة من الصدمة، بعد تداول "فيديو" لطفل لا يتجاوز ثلاث سنوات برفقة أمه أثناء الاحتفال بعيد ميلاده، تم إرغامه على احتساء الخمور وتدخين السجائر، رغم رفضه القيام بذلك، مما سبب حالة من الغضب على السوشيال ميديا.

أظهر الفيديو شخص يقوم بإرغام الطفل على تدخين سيجارة، حيث قام بإشعالها له، ومناولته الخمر، وبعد انتشاره عبر السوشيال ميديا، وسط إدانات من المستخدمين، تم القبض على خمسة أشخاص من بينهم امرأتان واحدة منهم أم للطفل. 

 


 

 

تم وضع الطفل فى مؤسسة اجتماعية متخصصة فى رعاية الطفولة، والتى تتولى رعايته اجتماعيا ونفسيا، وعرض الطفل على طبيب نفسى، وفقا لوسائل إعلام تونسية.

 

 

 

وسيتم تسليم الطفل إلى جدته التى ترغب فى الاعتناء به ولكن بعد التأكد من أهليتها، وأن الطفل لم يعانى من أى أثر نفسى من جراء تلك الفعلة الشنعاء.


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