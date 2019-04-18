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ضبط 5 أطنان فسيخ وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى فى طوخ

الخميس، 18 أبريل 2019 02:14 م
ضبط 5 أطنان فسيخ وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى فى طوخ جانب من الحملة
القليوبية إبراهيم سالم
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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ برئاسة محمد خيرى رئيس المدينة، حملة بالاشتراك مع التموين والصحة والطب والبيطرى، على الأسواق والثلاجات ومخازن الفسيخ والرنجة، قبل احتفالات عيد الربيع بالقليوبية، حيث تمكنت الحملة من ضبط 5 أطنان فسيخ ورنجة فاسدين، وبهما تغيير بالخواص وغير صالحة للاستخدام الآدمى.
 
وأكد محمد خيرى رئيس مدينة طوخ، أنه تم تشكيل لجنة من مجلس المدينة، بالتنسيق بين الصحة والتموين والطب البيطرى للتفتيش على ثلاجات ومخازن الفسيخ والرنجة والأسماك قبل طرحها بالأسواق بشم النسيم، وذلك حفاظا على صحة المواطنين، حيث تمكنت الحملة من ضبط 5 أطنان أسماك وفسيخ، بأحد المخازن بمدينة طوخ وقبل طرحها بالأسواق.
 
وأوضح "خيرى"، أنه تم سحب عينات بمعرفة مفتشى الأغذية بطوخ، وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على المضبوطات بمحل الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 
جانب من الحملة (1)
 

جانب من الحملة (2)
 

جانب من الحملة (3)
 

جانب من الحملة (4)
 

جانب من الحملة (5)
 

 


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