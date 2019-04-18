ضبط 1448 قرضا مخدرا فى عيادات خاصة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، كمية من الأدوية المخدرة ومحظورة التداول، فى حملات رقابية على العيادات الخاصة.

وأكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه فى إطار تنفيذ توجيهات وتعليمات محافظ الشرقية وخطة وزارة الصحة لضبط سوق الدواء وإحكام الرقابة على منافذ توزيع الأدوية، قامت إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية بالتنسيق مع هيئة الرقابة التجارية وإدارة العلاج الحر بالمديرية بشن حملة مسائية مشتركة لمداهمة مكتب مستلزمات طبية وإحدى العيادات يقوما ببيع وتداول الأدوية والمستلزمات الطبية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون بنطاق مركز الإبراهيمية.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز عدد 1488 (قرصا / عبوة / لاصقة / زجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة منها أدوية مدرجة بالجدول الثالث للمواد المخدرة بدون فواتير، أدوية ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية مجهولة المصدر وبدون فواتير، أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، أدوية خاصة بالتأمين الصحى محظور بيعها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة وعمل المحاضر اللازمة بأرقام (2745 ، 2746) لسنة 2019 جنح مركز الإبراهيمية.



جانب من المضبوطات



جانب من المضبوطات