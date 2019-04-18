ضبط هارب من 65 سنة سجن بحوزته مستندات مزورة بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط هارب محكوم عليه بالحبس بأكثر من 65 سنة بالإسكندرية بحوزته مستندات يشتبه فى عدم صحتها، بغرض استخدامها فى الهروب من الأحكام الصادرة ضده، جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص "مدير وشريك بشركة للتجارة" مقيم بمحافظة القاهرة- محكوم عليه فى 49 حكما قضائيا بالحبس الجزئى والمستأنف فى قضايا "شيكات" بلغت جملة الأحكام فيها ضده بالحبس لمدة أكثر من 65 سنة وبحوزته (62 شهادة من واقع الجدول منسوب صدورها لإحدى النيابات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية من بينهم 32 شهادة مدون بها بعض بيانات القضايا الصادرة ضده وكذا 30 شهادة خالية البيانات "يشتبه فى كونها مصطنعة" 17 قسيمة إقرار ضريبى منسوبة لمصلحة الضرائب على المبيعات ممهورة بخاتم ذات الجهة من بينها 5 قسائم مدون بها بيانات وعدد 12 قسيمة خالية البيانات- دفتر شيكات صادر من أحد البنوك- 4 جوازات سفر باسمه من بينها 3 جوازات منتهية- 2 هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بتحصله على تلك الشهادات من عدد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية بقصد استخدامها فى الهرب من الأحكام القضائية الصادرة ضده.