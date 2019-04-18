ضبط مزور يمنح الطلاب شهادات دكتوراة وماجستير "مضروبة" فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

لاحقت أجهزة الأمن مروجى المستندات والشهادات العلمية المزورة عبر شبكة الإنترنت وتمكنت من ضبط أحدهم بالإسكندرية. جاء ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية فى مواجهة الجرائم والمعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بإجراء مشاركات مفادها الإعلان عن قيامه بتزوير شهادات خبرة موثقة للسفر خارج البلاد وكذا قدرته على تزوير شهادات جامعية وعلمية نظير مبلغ 1500 دولار للشهادة.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات أسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم "صاحب مكتب لمستلزمات الدعاية والإعلان- مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط "هاتف محمول" وتبين من خلال فحصة وجود دلائل على ارتكاب الواقعة عبارة عن المشاركات ورسائل بينه وبين آخرين تتضمن طلبهم تحرير شهادات ومحررات رسمية على غير الحقيقة بمقابل مادى.

كما تم ضبط جهاز طابعة ألوان ومجموعة من الشهادات الجامعية والماجستير والدكتوراة والمعادلات وبيانات درجات بأسماء وصور أشخاص مختلفة منسوبين لعدة جامعات وشهادات ميلاد وثانوية "أزهرى، عام، تجارى" بأسماء مختلفة وشهادات منسوب صدورها لأحد المراكز الأجنبية وفيش جنائى وجميعهم ممهورين بأختام مختلفة، وأوراق لتحويلات وإيداعات مالية من أشخاص بإسم المتهم، وكذا مبلغ مالى بالعملة الأجنبية والمحلية، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وأن التحويلات والمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات عملية التزوير.