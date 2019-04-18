ضبط كميات من الأسماك المملحة فى حملة تموينية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة على محلات الأسماك المملحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة وضبط الأسواق وحماية المستهلك من الغش التجارى.

وشنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة سليمان الطيب حملة مكبرة برئاسة فرج الحلموشى وعضوية فريد شوقى وسعد حسنين وتمكنت حملة الإدارة من ضبط ومصادرة كميات كبيرة من السردين المملح بأحد محلات الفسيخ غير مدون عليه بيانات ومشكوك فى صلاحيته للاستخدام الآدمى بمنطقة سيدى بشر، وضبط ومصادرة كميات من السجائر المستوردة مجهولة المصدر بمحمصة بمنطقة بولكلى، كما تم ضبط ومصادرة 1000 كجم مخللات مشكلة مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات بمنطق العامرية.

وتم تحرير عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمخابز بالعامرية، محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بمنطقة العامرية وتحرير عدد 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية، وتحرير عدد 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية سارية لمحلات مواد غذائية

وتم تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ اللازم قانونا.