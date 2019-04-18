ضبط عاطلين بحوزتهم 100 تذكرة هيروين وقنبلة غاز بكفر شكر فى القليوبية

القليوبية- نيفين طه

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم قنبلة غاز وبندقية آلية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم إسماعيل خطاب مباحث مركز كفر شكر، من ضبط كل من "جوده م ج" 37 عاما عاطل، "عبد الستار م م" 35 عاما عاطل، "محمد ى س" 28 عاما عاطل، وبحوزتهم سلاح نارى بندقية آلية، بحوزة الأول، وقنبلة غاز، و100 تذكرة من مسحوق الهيروين المخدر وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى قدره 385 جنيها وهاتف محمول ودراجة بخارية تبين أنها مبلغ بسرقتها.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى وقنبلة الغاز بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وجارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى، جارى تحرير المحضر اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.