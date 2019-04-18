صور.. مسيرات حاشدة بالغربية والدقهلية لحث المواطنين على المشاركة باستفتاء الدستور

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل - الدقهلية - شريف الديب

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، واجب واطنى ولابد من المشاركة فى تنمية مصر والنهوض بها.

وجاء ذلك خلال مشاركته فى المؤتمر الحاشد لحث المواطنين للمشاركة فى التعديلات الدستورية، بحضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة، والشيخ صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف، والقمص صموئيل أنطون، وجميع المديريات الخدمية ومجالس المدن والأحياء والأزهر والكنيسة، وطلاب جامعة طنطا.



مسيرة حاشدة بالغربية

وأضاف الشيخ صبرى عبادة وكيل وزارة الأورقاف، أننا اليوم نشارك فى عرس كبير لنقدم صورة للعالم أجمع بأن المسجد والكنيسة وكل طوائف الشعب سيشاركون بإيجابية من أجل الوطن، مشيرا إلى أن مصر والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية على قلب رجل واحد لتؤكد للعالم بأن مصر بلد أمن وأمان.



مسيرة حاشدة بالغربية

وتابع "عبادة" أن مصر فريدة بحدودها عن العالم كله، ومصر مليئة بالخيرات ليوم الدين، مؤكدا أن تجديد الخطاب الدينى هو تفعيل لدور المواطن فى حب وبناء الوطن.

وقال القمص صموئيل أنطون ممثلا عن الكنيسة، إننا أمام هذا الحشد الكبير والرؤية الواضحة لمستقبل مصر، فمصر أصبحت منارة للعالم فى الفكر والتربية والتغيير ولابد أن نكون إيجابيين وأن نبنى الوطن لنحقق غد أفضل لمصر، مختتما كلمته بترديد تحيا مصر.



مسيرة حاشدة بالغربية

وأضاف الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن الجامعة جزء لا يتجزأ من المجتمع، مشيرا إلى أنه تم تنظيم 30 محاضرة توعية بالمشارك الإيجابية، وأن مشاركة الشباب ستكون بصورة أكبر عن الانتخابات الماضية.

وعقب المؤتمر قاد محافظ الغربية، مسيرة حاشدة بمشاركة الآلاف طافت المجمع الطبى وشوارع طنطا يتقدمها الأغانى الوطنية.



مسيرة حاشدة بالغربية

وفى محافظة الغربية، نظمت مديرية الشباب والرياضة، اليوم الخميس، مسيرة حاشدة لحث المواطنين للمشاركة فى التعديلات الدستورية، والتى ستجرى يوم السبت القادم، بمشاركة 280 سيارة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وأندية التطوع، والجوالة، برلمان الشباب وأندية الفتاة بمديرية الشباب والرياضة.

ورفع المشاركون أعلام مصر، ولافتات لحث المواطنين على المشاركة فى التعديلات الدستورية، وانطلقت المسيرة من منطقة الاستاد وطافت شارع البحر الرئيسى، وصولا إلى قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الكليات الطبى بجامعة طنطا، وسط تفاعل كبير من المواطنين، الذين أكدوا مشاركتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وفى الدقهلية، شارك الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فى مسيرة حاشدة بمدينة السنبلاوين لدعوة الناخبين للمشاركة فى التعديلات الدستورية، حيث انطلقت المسيرة من أمام مستشفى السنبلاوين العام بمشاركة العاملين بالمستشفى وهيئة التمريض، والدكتور ياسر شعيب مدير المستشفى، والدكتور محمود سلامة، ومدير الإدارة الصحية بالسنبلاوين، ولفيف من أبناء مدينة السنبلاوين، دعما للاستقرار وحث المواطنين على المشاركة فى التعديلات الدستورية، لاستكمال مسيرة العطاء، واتسمت المسيرة بالحماس والأغانى الوطنية والأعلام واللافيتات الوطنية، رافعة شعار، خليك إيجابى، انزل شارك، نعم للتعديلات الدستورية.



مسيرة حاشدة بالدقهلية (1)















