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صور.. محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

الخميس، 18 أبريل 2019 11:36 م
صور.. محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان جانب من الاحتفالية
القليوبية إبراهيم سالم
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شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، بمسجد ناصر بمدينة بنها بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها، وفضيلة الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف، ورجال الأوقاف والأزهر الشريف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وعدد من أهالى مدينة القليوبية.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات الذكر الحكيم من القرآن الكريم، ثم كلمة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة أوقاف القليوبية، والتى دارت حول فضل شهر شعبان قائلًا: "إن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يختص شهر شعبان بمزيد من العبادة، وكان يكثر فيه من الطاعات حتى لفت ذلك نظر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين".

وأشار، إلى الدروس المستفادة من ليلة النصف من شعبان، ومنها الاستجابة لأمر الله عز وجل، وكذا الاستجابة لأمر النبى صلى الله عليه وسلم، فى الأوامر والنواهى، فى المنشط والمكره، فقد كان المسلمون يصلون الصبح بقباء، إذ جاءهم آتٍ، فقال: إن النبى صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام فاستقبلوها، والدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، واختتم الحفل بالابتهالات الدينية للشيخ محمد عبد القادر ابو سريع، وتناولت الابتهلات الأناشيد الدينية فى حب رسول الله .

 

احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان (1)
 

 

احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان (2)
 

 

احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان (3)
 

 

احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان (4)
 

 

احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان (5)
 

 

احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان (6)
 

 

احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان (7)
 

 

 


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