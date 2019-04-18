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صور ..محافظ البحيرة يشهد مؤتمر الرائدات الريفيات لدعم التعديلات الدستورية

الخميس، 18 أبريل 2019 05:52 م
صور ..محافظ البحيرة يشهد مؤتمر الرائدات الريفيات لدعم التعديلات الدستورية جانب من المؤتمر
البحيرة - ناصر جودة
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على دور الرائدات الريفيات والصحيات فى الإدارات الصحية والإجتماعية،  مشيراً إلى ضرورة إستثمار الدور الفعال للرائدات الريفيات فى التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية لقدرتهن الكبيرة والتنظيمية على الوصول إلى المواطنين بالقرى والنجوع وقدرتهن فى التأثير والإقناع وحشد المواطنين وحثهم على المشاركة والتصويت.

جاء ذلك خلال حضوره للمؤتمر الحاشد للرائدات الريفيات والذى عقد بمجمع دمنهور الثقافى بمشاركة 1500 رائدة ريفية وصحية، وذلك لمناقشة الإستعدادات اللازمة لدعم المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

شارك فى المؤتمر الدكتورة نهال بلبع ،  نائب المحافظ، و حازم الأشمونى ، السكرتير العام المساعد  والدكتور أحمد العرجاوى،  ممثل لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور يسرى بيومى،  وكيل وزارة الصحة و حاتم أبو النجا،  مدير مديرية التضامن الإجتماعى.

ووجه محافظ البحيرة  تحية شكر وتقدير للرائدات الريفيات على دورهن الكبير فى إنجاح حملة 100 مليون صحة.

 

مؤتمر الرائدات الريفيات (1)

مؤتمر الرائدات الريفيات (1)

 

مؤتمر الرائدات الريفيات (2)
مؤتمر الرائدات الريفيات (2)

 

مؤتمر الرائدات الريفيات (3)
مؤتمر الرائدات الريفيات (3)

 

مؤتمر الرائدات الريفيات (4)
مؤتمر الرائدات الريفيات (4)

 

مؤتمر الرائدات الريفيات (5)
مؤتمر الرائدات الريفيات (5)

 


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